Documentário sobre Maddie estreia sexta-feira na Netflix

Após vários atrasos, o documentário sobre o desaparecimento de Madeleine McCann estará disponível a partir das 00:00 de sexta-feira na Netflix.

O documentário é um original da plataforma de streaming, que se interessou pela história em 2017 e investiu num especial produzido pela Pulse Filmes, de Londres. O documentário foi pensado para ter oito episódios, como explica The Guardian (e alguns meios de comunicação ingleses falaram num custo superior a 8 milhões de libras, ou seja, mais de 9 milhões de euros).

Kate e Gerry McCann, cuja filha desapareceu em maio de 2007, quando tinha apenas três anos e a família se encontrava de férias na Praia da Luz, no Algarve, recusaram-se a participar no documentário.

"Kate e Gerry, bem como a família e os amigos, foram abordados há alguns meses para participar no documentário. Kate e Gerry não tomaram a iniciativa de fazer este documentário e não veem como é que ele ajudará na busca por Maddie, então optaram por não se envolver", explicou Clarence Mitchell, porta-voz do casal, ao jornal The Guardian.

Apesar disso, a produção terá entrevistado mais de 40 pessoas, incluindo amigos do casal, polícias que participaram na investigação (como o detetive Gonçalo Amaral) e jornalistas que acompanharam o caso. No trailer, é possível ver a jornalista da RTP Sandra Felgueiras, mas também participam os jornalistas britânicos Anthony Summers e Robbyn Swan, que escreveram um livro sobre o caso. Entre as 140 horas de depoimentos recolhidos incluem-se ainda declarações de dois dos suspeitos, na altura, o britânico Robert Murat e o russo Sergey Malinka, assim como os especialistas em proteção de menores Jim Gamble e Ernie Allan. Brian Kenndy, o empresário milionário que ajudou a financiar a investigação inicial, também prestou declarações para o filme.

"O Desaparecimento de Madeleine McCann vai para além das machetes dos jornais e olha de forma única para os factos do caso assim como para o seu impacto nos media em todo o mundo", anuncia a Netflix. Apesar de toda a publicidade, não se esperam revelações bombásticas.

Gerry e Kate McCann na Praia da Luz em maio de 2007, após o desaparecimento © Arquivo Global Imagens

Os pais de Madeleine tiveram oportunidade a ver a série documental antes de ela ser exibida mas recusaram.

Em novembro do ano passado, o ministério do Interior britânico atribuiu mais 172 mil euros à polícia para continuar a investigar o desaparecimento de Madeleine McCann. Dos 29 detetives inicialmente envolvidos restam apenas quatro dedicados ao caso, que na última atualização adiantaram que estavam a seguir algumas "linhas de investigação cruciais", sem revelar mais detalhes.

Desde 2011, estima-se que esta operação tenha custado ao Governo britânico cerca de 11,75 milhões de libras (13,5 milhões de euros).