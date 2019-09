DN dá 10% de desconto na compra de bilhete diário Comic Con

O Diário de Notícias é o parceiro oficial de media no segmento imprensa da edição COMIC CON 2019. A apresentação da edição em papel (7 setembro) em qualquer FNAC do país dá direito a 10% de desconto na compra de um bilhete diário nos dias 7 e 8 setembro. O evento decorrerá de 12 a 15 de setembro no Passeio Marítimo de Algés em Oeiras.

A Comic Con Portugal é o maior festival de Cultura Pop que se realiza em Portugal, albergando diversas áreas, como Cinema & TV, Videojogos, Banda Desenhada & Literatura, Cosplay, Anime, Manga, Música e Youtube. No decorrer do evento, os visitantes podem obter autógrafos, frequentar painéis, e tirarem fotografias com artistas nacionais e internacionais de várias áreas. Podem também interagir com artistas de Banda Desenhada (em painéis e sessões de autógrafos) assim como encontrar expositores de várias marcas com diversos artigos colecionáveis, figuras de ação e edições especiais de livros.