Disney anuncia três novos filmes de Star Wars até 2026

A Disney anunciou esta terça-feira três novos filmes da saga Star Wars/A Guerra das Estrelas até 2026. Está previsto que o primeiro estreie em 2022, o segundo em 2024 e o terceiro em 2026.

Sobre o conteúdo dos mesmos não foi revelado nada. Sabe-se apenas que poderão ficar à frente do projeto o realizador e argumentista de Star Wars: o Último Jedi, Rian Johnson, ou os produtores executivos da série A Guerra dos Tronos, David Benioff e DB Weiss, que já terão assinado com a Disney.

Cada filme deverá chegar às salas de cinema no fim de semana antes do natal. A ideia da empresa é alternar os lançamentos de Star Wars com os de Avatar, agendados para o mesmo período em 2021, 2023 e 2025.

Em dezembro deste ano, a trilogia iniciada com The Force Awakens (2015) termina com o filme Star Wars: The Rise of Skywalker.