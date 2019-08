Delfins reúnem-se para as Festas do Mar de Cascais

O único Festival de Verão gratuito em Portugal regressa hoje a Cascais e apresenta um dos melhores cartazes de sempre das Festas do Mar. Essa aposta confirma-se com a lista dos artistas que vão subir ao palco até dia 25, momento emblemático em que a banda de Cascais, os Delfins, se reunem ao fim de vários anos para encerrar o evento.

Entre os nomes confirmados estão Jorge Palma & Sérgio Godinho, Anselmo Ralph, Paulo Gonzo, Ana Moura, Amor Electro ou os The Gift. A abertura está a cargo de Virgul hoje às 20.30.

O reencontro dos Delfins é a o momento especial. O concerto terá duas partes, sendo a primeira composta por vários músicos convidados que interpretam os temas da banda, como é o caso de Ana Bacalhau, Héber Marques, Joana Espadinha, João Pedro Pais, Maria Leon, Miguel Gameiro, Olavo Bilac e Tim. Na segunda parte será a vez da própria banda a apresentar-se. Nesta noite, a acompanhar todos os temas de ambas as partes estará a orquestra Sinfónica de Cascais, dirigida pelo maestro Nicolay Lalov.

No fim do espetáculo será a vez do habitual fogo-de-artifício na baía de Cascais, um acontecimento tão habitual nas Festas do Mar como a Procissão da Nossa Senhora dos Navegantes, que se realiza às 15.00 do próximo domingo.

Programa

início dos concertos às 20.30

entrada gratuita todos os dias

Hoje: Flak/Virgul

17 Jorge Palma e Sérgio Godinho

Antes, pelas 18.30, Concerto Infantil

18 ANSELMO RALPH

19 Gonçalo Bilé e Fernando Daniel convida Átoa

20 Enoque e Paulo Gonzo

21 Fado à Janela (19h40) com Silvana Peres e Ana Moura

22 Lookalike e Anavitória

23 Sô Gonzalo e Amor Eletro

24 As Canções da Maria, Mur Mur e The Gift

Antes, pelas 18.30, Concerto Infantil

25 Boémia | Sinfónica de Cascais convida Delfins