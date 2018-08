Asia Argento pode muito bem passar de vítima a assediadora. O jornal The New York Times garante ter documentos que provam que a atriz italiana e uma das vozes que denunciaram o produtor Harvey Weinstein chegou a acordo com um jovem que a acusou de assédio enquanto este era ainda menor de idade.

Terá sido já depois de ter denunciado o produtor norte-americano e quando já era uma das vozes mais relevantes do movimento #MeToo que Asia Argento pagou 380 mil dólares (333 mil euros) a Jimmy Bennett, o jovem ator e músico que a acusava de assédio.

O caso terá acontecido num quarto de hotel na Califórnia, quando este tinha apenas acabado de fazer 17 anos - tem agora 22. Asia Argento tinha então 37. A idade legal para o consentimento neste estado dos EUA são os 18 anos. Os dois contracenaram num filme, de 2003, em que ele fazia de filho da atriz.

No filme "Maldito Coração" os dois contracenaram como mãe e filho. Episódio de assédio terá sido 10 anos depois © DR

O acordo terá sido feito entre os advogados dos dois envolvidos. E chegou ao jornal de Nova Iorque através de email encriptado e que incluía uma selfie dos dois deitados na cama e datada de 9 de maio de 2013. Como parte do acordo, a fotografia foi entregue a Asia Agento.

Segundo o The New York Times, a atriz e os seus representantes não responderam às inúmeras tentativas de contacto feitas pelo jornal. Também Jimmy Bennet não se mostrou disponível para prestar qualquer declaração.

A advogada de Asia Argento, Carrie Goldberg, escreveu a Bennet, numa carta datada de abril e onde se detalham os pagamentos e o acordo, dizendo que lamentavam o que tinha acontecido. "Esperamos que não te volte a acontecer. És um criador poderoso e inspirador e é uma condição miserável da vida que vivas entre estas pessoas de merda que se aproveitam das tuas forças e fraquezas", dizia.

Segundo o processo, o episódio desencadeou uma série de problemas psicológicos que afetaram o que era, até aí, uma promissora carreira como ator. Mas este só decidiu processá-la quando esta apareceu como vítima de assédio. "Os sentimentos daquele dia voltaram à tona quando a senhora Argento surgiu nos holofotes como uma das principais vítimas de Harvey Weinstein", escreveu o advogado de Jimmy Bennet, na nota em que revelala a intenção de processar.

Asia Argento vive em Roma e era a namorada do chef Anthony Bourdain, que se suicidou em junho. Em outubro, foi uma das vozes que denunciou o comportamento de Harvey Weinstein, na The New Yorker. Em maio, foi elogiada pelo discurso que fez no Festival de Cannes e denunciou que tinha sido violada por Weinstein no festival, quando tinha 21 anos.