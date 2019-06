David Carreira detido nos EUA por filmar em local sem autorização

Imagem do vídeo que está a circular na internet que mostra o cantor a ser detido pela polícia norte-americana no estado do Texas

David Carreira estava a gravar uma cena do videoclipe de Minha cama num descampado no estado do Texas, nos EUA, quando foi surpreendido com a chegada de um carro da polícia. O cantor e mais dois elementos da produção foram levados para a esquadra devido a problemas com as autorizações para filmar no local, afirmou Joana Sousa, a agente do artista, à revista Nova Gente.

Os advogados estão a trabalhar para que David Carreira regresse a Portugal já esta quarta-feira, de modo a que não tenha de adiar os concertos que estão agendados para os próximos dias, fez saber ainda a agente.

O vídeo da detenção, enviado à publicação e divulgado depois nas redes sociais, mostra o cantor a ser levado no carro da polícia, depois de ver interrompidas as filmagens do videoclipe da nova música "Minha Cama", que vai ser lançada esta sexta-feira.

Antes de ser detido pelas autoridades norte-americanas, o cantor publicou no Instagram um pequeno vídeo dos bastidores das filmagens, onde se vê o português a interpretar o novo tema para as câmaras.

O videoclipe conta com as participações dos cantores Nego do Borel e Deejay Telio e, segundo a manager de David Carreira, não será prejudicado com este incidente porque há um "excesso de imagens", captadas em São Paulo e Portugal.

As imagens que mostram David Carreira a ser detido começaram a circular na internet e logo surgiu um movimento de fãs do cantor, denominado #FreeDavidCarreira.