Como era o mundo em 1300? Jerusalém estava no centro

A catedral de Hereford tem um património único: um mapa que mostra como na época medieval se podia representar o Mundo em termos espirituais e geográficos. O mapa tem o nome do autor, Richard of Haldingham of Lafford" que o terá criado no século 13, o que faz com que tenha sobrevivido mais de 700 anos.

"É o maior mapa medieval do mundo que sobreviveu", disse a historiadora e bibliotecária da Catedral de Hereford, Rosemary Firman, à BBC.

Este mapa-mundo foi desenhado numa única folha de pergaminho, mede 1,58 x 1,33 metros, e o desenho geográfico está dentro de um círculo de 1,3 metros e mostra o pensamento da Igreja do tempo medieval com Jerusalém no centro do mundo - centro da vida, mas também da espitualidade. À sua volta forma desenhados outros edifícios, animais, seres que nunca existiram.

E apesar de neste mapa-mundo estarem rotas de peregrinação e de trocas comerciais, "ele nunca foi concebido como mapa de navegação", defende a historiadora Rosemary Firman.

Sobrepostos aos continentes estão representações dos povos e das espécies que existiam. São cerca de 500 desenhos onde se incluem 420 vilas e cidades, 15 eventos bíblicos, 33 plantas, animais, pássaros e criaturas com representações estranhas. Há ainda 32 imagens de povos do mundo e oito de mitologia clássica.

O mapa, que não se sabe com rigor como chegou a esta catedral mas sobreviveu à Reforma e a Guerra Civil, fornece uma imagem "não muito elogiosa" dos judeus e de outros povos, "raças que causavam suspeição ou das quais nada sabiam", acrescenta outra historiadora de Hereford, Sarah Arrowsmith. "Representam a convenção a época", diz.

Christopher de Hamel, uma autoridade líder em manuscritos medievais citada pela televisão inglesa BBC, disse sobre o mapa que este não tem "paralelo". É o mais importante e mais célebre mapa medieval em qualquer forma, é o manuscrito inglês ilustrado mais notável de qualquer tipo, e certamente o maior manuscrito pictórico existente no século XIII".

Património da Humanidade, o Mapa Mundi é apenas um dos tesouros da Catedral de Hereford.