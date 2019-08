Comic Con: Leonor Grácias vai ensinar como fazer o melhor "cosplay"

Leonor Grácias, uma das mais conhecidas cosplayers em Portugal, vai apresentar o livro Manual de Cosplay, no Comic Con Portugal, no dia 13 de setembro.

Cosplay é uma palavra em inglês que junta costume (disfarce) e roleplay (encarnar uma personagens). Cosplayers são pessoas que se vestem como personagens (geralmente de animação, comics, videojogos ou filmes). O livro Manual de Cosplay, como o próprio nome indica, vai falar de tudo o que é preciso para começar a praticar o cosplay, como criar as melhores máscaras, onde arranjar as perucas, como fazer a maquilhagem e quais os acessórios necessários para as muitas personagens. O livro conta um pouco da história do cosplay e dá muitas dicas práticas.

Leonor Grácias, de 29 anos, é considerada a cosplayer portuguesa mais influente. É cosplayer há 14 anos, participa em inúmeros eventos em Portugal e no estrangeiro e em 2016 fundou a Associação Nacional da Arte do Cosplay (ANAC), uma associação cultural sem fins lucrativos, que tem como objetivos a promoção e a dinamização do cosplay em território nacional e o desenvolvimento saudável da juventude.

Outra das presenças confirmadas no Comic Con Portugal, que se realiza de 12 a 15 de setembro no Passeio Marítimo de Algés, é o youtuber Tiagovski (Tiago Saramago), que tem mais de 930 mil subscritores no seu canal de Youtube. No dia 14 de setembro, vai estar no espaço New Media para participar em diversas atividades, entre as quais um quiz (jogo de perguntas) em que Tiagovski se juntará a outros youtubers para responder a perguntas sobre gaming (videojogos).