Comic Con 2019: concerto com a banda sonora de Variações

Pela primeira vez no evento Comic Con em Portugal vai existir um palco dedicado à música ao vivo. E já se sabe que a banda sonora do filme Variações será um dos maiores momentos no palco da Rádio Comercial Music Stage, transmitidos em direto.

As músicas de António Variações serão recordadas no dia 15 de setembro, após o sucesso do filme sobre a vida do músico realizado pelo cineasta João Maia. Que conta com o protagonismo do ator Sérgio Praia a interpretar o papel do cantor e a dar voz a todas as canções.



Sérgio Praia vai estar acompanhado por Armando Teixeira e pelos músicos Vasco Duarte (guitarra), David Santos (baixo) e Duarte Cabaça (bateria), para interpretarem vários dos famosos temas de António Variações, como "O Corpo é que Paga", entre outros.



O evento Comic Con Portugal decorre de 12 a 15 de setembro, no Passeio Marítimo de Algés.