Cinema ou futebol? O Offside Lisboa juntou os dois e arranca no próximo 30 de maio

Está a chegar a 2ª edição do festival Offside Lisboa, que junta o mundo do futebol com o cinema. O "apito inicial" vai ser dado no dia 30 de maio e o "jogo" vai terminar apenas 4 dias depois depois da exibição de 24 filmes, 7 longas e 17 curtas-metragens.

Constituída por um grupo de amigos apaixonado pelo futebol e pelo cinema, a associação Bola na Tela decidiu criar o primeiro festival de cinema independente com enfoque no futebol a realizar-se em Lisboa. "O Offside Lisboa pretende provar todos os anos que o futebol é bem mais do que 22 homens ou mulheres atrás de uma bola, podendo ser um retrato realista da sociedade onde se enquadra ou um escape para os problemas de cada um", anuncia a associação num comunicado de apresentação.

Cartaz do festival © Offside Lisboa

Apesar de o Offside ser o primeiro festival português a juntar os dois mundos, a nível internacional a iniciativa não é novidade. Festivais como o 11mm, em Berlim e o Kickin & Screening, em Nova Iorque e o Offside Fest, em Barcelona serviram de inspiração à associação para criar o festival. "Depois dos resultados muito positivos da primeira edição, temos a intenção de consolidar o nosso espaço no panorama de festivais da cidade de Lisboa. Para tal, contamos aumentar o número de espetadores e diversificar o público através da aposta de sessões para famílias e escolas", lê-se no comunicado de apresentação.

Programação: Filmes

O festival vai arrancar com o filme Nossa Chape de Jeff e Michael Zimbalist, no Cinema City em Alvalade, no dia 30 de maio às 20h. A obra retrata o acidente aéreo que vitimou a equipa de futebol da Chapecoense, onde apenas três jogadores sobreviveram. Com o apoio da nova equipa, dos três sobreviventes e dos familiares dos jogadores que não sobreviveram à tragédia, o filme aborda o depois do acidente de 28 de novembro de 2016 e como a equipa e a cidade se encontra atualmente.

Durante os quatro dias do festival, vão ser exibidos filmes como Kaiser (30 de maio, as 20h00) que aborda a vida de Carlos "Kaiser" Henrique Raposo, uma estrela de futebol dos anos 80, conhecido por ter enganado várias equipas sobre as suas capacidades futebolísticas durante a sua carreira de 26 anos.

No dia 1 de junho, às 17h00, vai ser exibido o filme Ajax: Superjudeus aborda a ligação da equipa de futebol com a cultura judaica, onde o realizador investiga o porquê de os jogadores usarem orgulhosamente a estrela de David e bandeiras de Israel.

Das sete curtas-metragens apresentadas, existe uma intitulada de Ronaldo que aborda o confronto de um rapaz e da sua bola com um adversário inesperado. A obra vai ser exibida no dia 2 de junho, por volta das 20h, no restaurante O Reserva. O filme Brazuca que mostra a luta de um rapaz de 11 anos pela bola oficial do Brasil no ano de 2014 vai ser exibido ao mesmo tempo em outra sala.

Para encerrar o festival, a organização escolheu o filme The Workers Cup (A Taça dos Trabalhadores), que foca as condições de trabalho e as expectativas dos migrantes que se encontram no Qatar a construir os estádios para o Mundial 2022. O filme que será exibido no dia 2 de junho pelas 17h00 segue uma equipa de trabalhadores que vivem uma espécie de versão real de uma "fantasy league": de dia eles suam para construir os estádios enquanto à noite competem num torneio de equipas de equipas de construção, em relvados que um dia irão receber os melhores jogadores do mundo. Apesar de longe de casa é o amor pelo futebol que os une.

Programação: Atividades Paralelas

Além dos filmes, o festival vai ter lugar também fora da sala de cinema. Um torneio de futsal marcado para o dia 27 de maio irá servir como warm-up para o Offside. Por volta das 20h, na Fut5 Low Cost EUA o palco vai ser um sintético onde se espera que os participantes "mostrem o Ricardinho que há em cada um de nós".

Nem o jantar vai permitir uma pausa do mundo cineasta e futebolístico. No dia 2 de junho, por volta das 20h, um cine-jantar com a duração de 90 minutos, "como se uma partida se tratasse" irá apresentar alguns pratos associados ao futebol e à street food. O jantar terá lugar no restaurante o Reserva e os pratos cozinhados pelo Chef Alex São Miguel e pelo Chef Diogo Souza.

Outras atividades como uma visita guiada ao passado em Belém, onde se irá reviver as lendas do futebol português, um quizz de futebol que vai deixar os participantes a testarem os seus conhecimentos no Reserva e a possibilidade de jogar um torneio de FIFA 2019 num ecrã de cinema no Cinema City de Alvalade completam o Offside Lisboa.

Os bilhetes encontram-se à venda em qualquer ponto de venda físico da rede Blueticket ou no site, desde a passada terça-feira, dia 7 e cada sessão tem o valor de 5 euros. Para quem pretender assistir a todas as sessões, participar na visita guiada e no cine-jantar o valor do bilhete é de 50 euros.