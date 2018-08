Por acaso e durante uma pesquisa para o livro Marilyn Monroe: The Private a Public Icon, que será lançado esta terça-feira. Assim foi descoberta uma cena de nudez da musa de Hollywood no filme Os Inadaptados (The Misfits, de 1961), o último da atriz.

Segundo a revista Deadline, o escritor Charles Casillo entrevistou Curtice Taylor, filho do produtor Frank Taylor, e descobriu que ele guardou a icónica gravação numa gaveta trancada desde a morte do pai, em 1999. Ou seja há 19 anos.

Na cena agora descoberta, Marilyn Monroe contracena com Clark Gable e deixa cair o lençol que lhe cobria o corpo. O que por si só seria notícia, não fosse este um dos primeiros, se não mesmo o primeiro, registo nu de uma atriz americana na história do cinema caso tivesse entrado no filme.

Segundo rezam as crónicas de Hollywood, o diretor do filme, John Huston, recusou incluir a cena de nudez, alegadamente por considerar que "não era necessária para a história". Por outro lado, o produtor Frank Taylor achou o momento tão importante que decidiu guardá-lo. Agora, segundo o filho, ainda não foi decidido o que fazer com o material.

Os Inadaptados foi gravado em 1961, com um guião escrito por Arthur Miller, marido de Monroe na época. Conta a história de três cowboys que competem pela atenção de uma bela mulher.

O filme marcou o fim do casamento de Marilyn e seria o último filme completado da atriz, que morreu, aos 36 anos, no ano seguinte, vítima de uma overdose de comprimidos.