Carminho e Mariza nomeadas para prémio latino Lukas

Além de concorrer ao prémio de Disco do Ano, a fadista está também nomeada, ao lado de Mariza, na categoria de melhores intérpretes de Clássica/ Jazz/ Folk/ Fusão. E Mariza está ainda nomeada na categoria de melhor espetáculo com o concerto no Royal Festival Hall.

Maria, editado em novembro último, compete ao lado de 16 outros trabalhos discográficos de intérpretes como Buika, Vitto Meirelles, Yilian Cañizares e Omar Sosa ou Rosalía.

Criados pela revista britânica Latino Life , estes prémios distinguem todos os anos os artistas e os desportistas de língua portuguesa e espanhola que mais impacto tiveram no Reino Unido e na Europa. Os vencedores são escolhidos através do voto de um júri combinado com os votos do público. Os Lukas-Europe Latin Entertainment Awards são entregues no próximo dia 6 de novembro, em Londres, no The Bloomsbury Ballroom.

No álbum Maria, Carminho assina a autoria de sete dos doze temas que o constituem. A Tecedeira é o tema de abertura do álbum que inclui ainda, Estrela, A Mulher Vento e Poeta, todos assinados, em letra e música, por Carminho. A fadista escreveu ainda as letras de Se Vieres, que canta na melodia tradicional do Fado Santa Luzia, de Armando Machado, e Desengano, que gravou no Fado Latino, de Jaime Santos. Carminho também compôs a música de Quero Um Cavalo de Várias Cores, um poema de Reinaldo Ferreira.

A fadista está, atualmente, em digressão europeia a apresentar este álbum, com passagem pela Alemanha, Liechtenstein, Suíça, Países Baixos e Bélgica. Depois das atuações na Europa, a fadista e o seu trio de músicos seguem, em novembro, para os Estados Unidos e o Canadá. A fadista termina o mês de novembro no Brasil, onde tem agendados espetáculos em Brasília, no dia 28, São Paulo, no dia seguinte, Porto Alegre, no dia 30, e, por fim, no dia 1 de dezembro, no Rio de Janeiro.

Nestas digressões de apresentação de Maria, Carminho é acompanhada pelos músicos Luís Guerreiro, na guitarra portuguesa, Flávio Cardoso, na viola, Tiago Maia, no baixo, e Pedro Geraldes, em lapsteel.

Já o concerto de Mariza no Royal Festival Hall aconteceu a 17 de novembro novembro de 2018, integrado no London Jazz Festival, que a apresentava como "a rainha do fado". No dia anterior, ela foi uma das convidadas do espetáculo "Jazz Voice" de abertura do festival, onde, tal como as outras convidadas, as intérpretes Lea Delaroa e Lisa Stansfield, cantou acompanhada de uma orquestra.

Além das cantoras Carminho e Mariza, há mais portugueses nomeados noutras categorias. Na dança, o bailarino de kizomba Nuno Pesqueiro está nomeado com o seu par, a espanhola Sara López. No desporto, há três portugueses: Bernardo Silva, do Manchester City, está nomeado na categoria de melhor jogador de futebol, e Marco Silva e Nuno Espírito Santo concorrem a "manager" do ano.