Buena Vista Social Club volta ao Nimas a 25 de Abril

São 105 minutos para reviver os músicos de culto cubanos Buena Vista Social Club, filmados pelo cineasta Wim Wenders e com a participação de Ry Cooder, Joachim Cooder, Ibrahim Ferrer, Juan de Marcos González, Rubén González, Eliades Ochoa, Omara Portuondo e Compay Segundo. O filme data de 1999 e vai estar em exibição no cinema Nimas, em Lisboa, a partir deste dia 25 de abril, pelas 19.15.

O filme de Wim Wenders tem a particularidade de ter acompanhado o percurso do grupo desde o anonimato até à fama mundial, verificado em poucos meses. Segundo o realizador tudo começou com o seu desejo de "filmar um documentário" sobre o grupo porque, refere, "estamos prestes a testemunhar um conto de fadas que ninguém conseguia imaginar desta forma."

O documentários contou com a colaboração estreita do guitarrista Ry Cooder e após o lançamento do documentário os cubanos tornaram-se mundialmente conhecidos.

A nova cópia digital restaurada vai estrear-se no Nimas a 25 de abril, e será também exibido, em datas posteriores, no Teatro Campo Alegre (Porto), Theatro Circo (Braga), TAGV (Coimbra), Cinema Charlot (Setúbal) e CAE (Figueira da Foz).

A comemoração do 20º aniversário do documentário de Wenders permite recordar o contexto em que a pequena equipa de filmagens do realizador acompanhou Ry Cooder, que tinha composto a música para o seu filme Paris, Texas, numa viagem a Havana.

Ry Cooder com Compay Segundo

Wenders acompanhou Ry Cooder na deslocação a Havana, para participar na gravação de um álbum a solo de Ibrahim Ferrer e o documentário retrata essa estada. O realizador acompanhou também o concerto da banda no Carnegie Hall, em Nova Iorque.