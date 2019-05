Atriz Peggy Lipton, da série Twin Peaks, morreu aos 72 anos

Peggy Lipton tinha uma carreira com 50 anos, que se destacou sobretudo pelas participações nas séries "The Mod Squad", em finais da década de 1960, e em "Twin Peaks", dos anos 1990, onde desempenhava o papel de Norma Jennings.

Lipton foi casada com o produtor musical Quincy Jones, com quem teve as duas filhas, Kidada e Rashida Jones.

O seu desempenho na séria "The Mod Squad" valeu-lhe um Globo de Ouro para melhor atriz em série dramática em 1972.