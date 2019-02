"Igual a ti" ganha. Estão apurados os finalistas do Festival da Canção

Já há finalistas no Festival da Canção. Conan Osiris foi o preferido do público

Além de "Igial a ti", de NBC, entre os temas apurados esta noite estão igualmente "Pugna" (Surma), que ficou em segundo lugar, na votação global - que soma os votos do júri e do público - "Mundo a mudar" (Frankie Chavez/Madrepaz), e "Mar Doce" (composta e interpretada por Mariana Bragada).

Os quatro temas juntam-se à canção "Telemóveis", composta e interpretada por Conan Osíris, "Perfeito", da autoria de Tiago Machado e interpretada por Matay, "A dois", composta e interpretada pelos Calema, e "Inércia", dos D'Alva, e interpretada por Ana Cláudia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os oito temas vão ser apresentados na final do Festival da Canção a 2 de março, em Portimão, e o vencedor irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em Israel.

A RTP1 transmitiu mais uma vez em direto, a partir dos estúdios de Lisboa, a segunda semifinal do concurso, apresentada por Jorge Gabriel e José Carlos Malato.

"Igual a ti" (NBC) conquistou um total de 22 pontos (10 do júri e 12 do público), "Pugna" (Surma) recebeu 18 pontos (12 do júri e 06 do público), "Mundo a mudar" (Frankie Chavez/Madrepaz) ficou com 16 pontos (06 do júri e 10 do público), e "Mar Doce" (composta e interpretada por Mariana Bragada) recebeu 15 (08 do júri e 07 do público).

"Mar Doce" e "Lava" (Miguel Guedes/Dan Riverman) ficaram empatadas com 15 pontos, mas a primeira seria a escolhida, já que, segundo o regulamento, nas semifinais prevalece a canção com mais votos do júri.

"Lava" tinha obtido 07 votos do júri e 08 do público.

Nesta segunda semifinal competiam ainda "O Lugar" (composta por André Tentúgal e interpretada por Lara Laquiz), "O Jantar" (Pedro Pode/João Couto), e "Debaixo do luar" (Rui Maia/Mila Dores).

Na primeira semifinal, que se realizou a 16 de fevereiro, "Telemóveis" recebeu a pontuação máxima do público, e "Perfeito" a do júri.

Nas semifinais, o peso das votações é repartido entre os telespetadores e um júri presidido por Júlio Isidro, cujos elementos foram escolhidos pela RTP, e do qual fazem parte as cantoras Rita Redshoes, Isaura, Maria João e Selma Uamusse, o radialista Álvaro Costa e o encenador e ator Pedro Penim.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas.

Em caso de empate, na final, prevalece a escolha do público.

Os temas a concurso podem ser ouvidos, desde 21 de janeiro, no 'site' da RTP.

O vencedor do Festival da Canção irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que decorre em maio em Israel.