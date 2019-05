É bem possível que a notícia provoque um assomo de nostalgia: "Outros tempos..." Ou até mesmo um desencanto mais ou menos revoltoso: "O cinema nunca mais foi assim..." Uma coisa é certa: no dia 10 de maio de 1979 o mundo tomou conhecimento de um filme chamado Apocalypse Now - faz hoje 40 anos.

A primeira projeção pública do épico de Francis Ford Coppola sobre a guerra do Vietname ocorreu em França, na secção competitiva do 32º Festival de Cannes. A sua revelação na Côte d"Azur pode definir-se como um capítulo suplementar de uma odisseia artística assombrada por muitos dramas. Isto porque, depois de uma rodagem hiper-atribulada nas Filipinas - pontuada por um ataque cardíaco do ator Martin Sheen e uma tempestade que destruiu grande parte dos cenários -, o filme chegou a Cannes numa montagem provisória, apresentado mesmo sob a designação insólita de "work in progress".