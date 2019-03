A fuga, os dragões e a batalha final. Já há trailer da Guerra dos Tronos

Aria Stark, de cara suja, corre em direção à câmara. Está ofegante. É assim que começa o novo trailer da oitava e última temporada da série A Guerra dos Tronos. A estreia está marcada para 14 de abril nos EUA, madrugada de dia 15 em Portugal.

"Eu conheço a morte. Tenho vários rostos. Estou ansiosa por conhecer este", ouve-se a mais nova das irmãs Stark dizer. Mas da correria por entre corredores escuros e apertados, as imagens depressa passam para os restantes protagonistas da série. De Jon Snow e Daenerys Targaryen a Tirion e Cersei Lannister (de copo na mão, como é sua imagem de marca), passando por Sansa Stark (a ver os dragões passar), sem esquecer Brienne ou Sam.

O trailer deixa o espectador espreitar a chegada de Jon e Daenerys a Winterfell. Mas termina com todas as personagens a prepararem-se para a batalha final com o exército de Caminhantes Brancos e outras criaturas ao serviço do Rei da Noite. É precisamente com a imagem da pata do cavalo morto-vivo dele que termina o trailer.

Em Portugal, a última temporada de Guerra dos Tronos estreia à mesma hora dos EUA, ou seja às nossas duas da manhã de 15 de abril. Poderá ser vista tanto na HBO Portugal como no canal por cabo SyFy.