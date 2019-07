"Agora eu já não sou a inspetora Murillo. Chamo-me Lisboa." É assim que, a meio do primeiro episódio da terceira temporada de La Casa de Papel, a investigadora policial Raquel Murillo, que antes se tinha apaixonado por Professor, anuncia que mudou de lado e está agora com o grupo que tomou de assalto a Casa da Moeda espanhola. Interpretada pela atriz Itziar Ituño, Lisboa vai juntar-se ao Professor, Tóquio, Rio, Nairóbi, Helsínquia, Denver e Estocolmo. O grupo de mascarados com nomes de cidades está a crescer. Ricos, depois de terem roubado centenas de milhões de euros da Casa da Moeda, e vivendo mais ou menos disfarçados em lugares paradisíacos espalhados pelo mundo, os ladrões vão voltar a juntar-se para um novo assalto e uma nova temporada de episódios, que vão estar disponíveis na plataforma de streaming Netflix a partir de dia 19 deste mês.

"Penso que as pessoas vão devorá-la num ou dois dias", disse o ator Álvaro Morte à AFP na apresentação da temporada, nesta semana, em Madrid. Segundo o Professor, estes novos episódios terão "muita emoção, muita tensão e muitas explosões". O Professor e o seu gangue vão fazer mais um assalto, "o maior assalto alguma vez imaginado", promete a produção da série num comunicado.