3.ª temporada de Stranger Things já tem data de estreia

Com o Ano Novo chegou uma surpresa para todos os fãs da série Stranger Things: a data de estreia da terceira temporada. Vai ser a 4 de julho que Eleven, Mike e companhia voltam ao Netflix.

Sim, ainda faltam sete meses, mas para aguçar o apetite de quem mal pode esperar, o serviço de streaming revelou ainda um misterioso teaser no qual se misturam a passagem de ano de 1985 (esta terceira temporada vai decorrer no verão desse ano), um anúncio ao Starcourt Shopping Mall e uma mira técnica, aquele separador com barras coloridas que na década de 80 antecedia muitas das emissões televisivas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O mistério - que envolve toda a série e as aventuras de um grupos de amigos pré-adolescentes na cidade de Hawkins no Indiana - tem também marcado os teasers divulgados pelo Netflix. O último durante uns meros segundos e listava os títulos de todos os episódios que vêm aí no verão.

No Twitter, a série anunciou também a data de chegada da terceira temporada, com um cartaz em que se vêm Mike e Eleven de mãos dadas. Os restantes amigos estão mais afastados, com Will a olhar para nós, enquanto Dustin, Max e Lucas estão de olhos postos no fogo-de-artifício.