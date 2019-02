"Os seres humanos magoaram-me. Foi só com os animais e com a natureza que encontrei a paz"

Símbolo sexual dos anos 50 e 60, Brigitte Bardot trocou os holofotes da fama do cinema para abraçar a causa da defesa dos animais e da natureza. Já lá vão 46 anos. Foi o melhor que fez, considera a francesa que deixou de ser atriz em 1973 para ser conhecida mundialmente como ativista. "A maioria das grandes atrizes teve um fim trágico. Quando disse adeus a esse trabalho, a essa vida de opulência e brilho, de imagens e adoração, a busca de ser desejado, eu estava a salvar a minha vida", afirma Bardot ao The Guardian.

BB, como também se tornou conhecida, conta ao jornal britânico que o mundo das celebridades a sufocava. A propósito da edição em inglês do seu livro de memórias "Tears of Battle: An Animal Rights Memoir", lançado em França no ano passado, ainda sem edição portuguesa, Brigitte Bardot lamenta o estrelato e o poder destruidor que exerceu na sua vida e que lhe roubou o anonimato.

Certamente muitos fãs da ex-atriz francesa não sabiam, mas Bardot conta que sempre foi tímida e isso, aliado à vida de estrela de cinema, fazia com que ficasse doente. "No início, gostava que as pessoas falassem de mim, mas rapidamente isso sufocava-me e destruía. Ao longo dos 20 anos como atriz de cinema, sempre que uma filmagem começava eu ficava com herpes", lembra.

A mulher que se tornou numa deusa da sétima arte dedica grande parte do seu livro a falar dos direitos dos animais. Aliás, não tem dúvidas que são eles e a natureza que lhe salvaram a vida. "Os seres humanos magoaram-me. Profundamente. Foi só com os animais, com a natureza, que encontrei a paz".

"Ainda não suporto ser observada"

Ao jornal inglês, Brigitte Bardot garante: "eu sei o que é ser caçada". E dá como exemplo o assédio que sofria quando era uma estrela de cinema mundial e de como os paparazzi a perseguiam. "Eu podia sentir a presença deles", lembra.

Lamenta que ainda hoje não possa sentar-se num café tranquilamente sem que seja abordada por alguém. "As pessoas estão a ver o que a Brigitte Bardot está a comer, como é que segura o garfo. Vão pedir mais uma foto. Eu nunca recusei. Mas ainda não suporto ser observada. Certas pessoas querem abraçar-me, tocar-me", descreve.

Em "Tears of Battle: An Animal Rights Memoir", Bardot dedica-se a abordar o sofrimento dos animais causado pelo homem, que considera ser "fundamentalmente egoísta". "A maior parte das pessoas não reage a uma causa a não ser que a afete diretamente. Quero que o público fique indignado, saía da zona de conforto".

É nessa linha de pensamento que a ativista enaltece as conquistas da sua Fundação Brigitte Bardot. "Se a fundação não existisse vários programas para a conservação de espécies não existiam", destaca.