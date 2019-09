Kevin McNally, ator de Piratas das Caraíbas, vai estar no Comic Con

Ator de The Walking Dead vai estar no Comic Con Portugal

A organização do Comic Con Portugal deu a conhecer as novidades num encontro com os media, esta terça-feira, e deixou no ar que irão existir mais novidades até ao início do evento, dia 12 de setembro .

Certa é a presença do ator inglês Kevin McNally no dia 13, 14 e 15 de setembro em painéis de perguntas e respostas, autógrafos e fotografias com os fãs. Conhecido pelo seu papel nos filmes Piratas das Caraíbas, no papel de Gibbs, amigo de Jack Sparrow - o pirata interpretado pelo ator Johnny Deep.

Desde 1976 que McNally está envolvido em várias produções televisivas. Mas foi em 1977, que o ator inglês McNally se estreou no grande ecrã, no papel do Ranger Crewman, no filme "007 - Agente Irresistível" (1977). E, depois de ter participado em mais de vinte longas-metragens, McNally entrou no elenco de "Piratas das Caraíbas", tendo sido dos poucos atores a participar em todos os filmes do franchising da Disney.

Confirmada também a presença do ator Anthony Carrigan, que interpreta o papel de NoHo Hank na série da HBO "Barry"- nomeada para 17 Emmys em 2019. Para além da série, o ator participou recentemente nas filmagens de dois filmes "Fatherhood" previsto para abril de 2020 e a comédia "Bill & Ted Face the music" que irá chegar às salas de cinema em agosto de 2020.

O ator Anthony Carrigan, que intrepreta o papel de NoHo Hank na série da HBO "Barry" © D.R.

A 6ª edição do Comic Con começa no próximo dia 12 de setembro. E até 15 o Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras vai receber o evento que espera receber mais visitantes que a edição anterior: 110 mil, segundo Pedro Rocha da organização do evento.

A edição de 2019 do Comic Con Portugal irá prestar homenagem a Stan Lee, criador de muitas histórias para a Marvel e responsável pela criação de alguns dos maiores super-heróis e vilões de banda desenhada. A homenagem começa com pórtico de entrada no recinto, que tem como pano de fundo a cidade imaginária de Nova Iorque, idealizada por Stan Lee.