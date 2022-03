Inside nº 9: o humor negro tem um número

Dois ladrões desorientados tentam invadir uma casa com fachada de vidro. No interior, o homem rico que a habita parece imerso nos seus pensamentos enquanto come uma sopa ao som do Concerto para piano nº 2 de Rachmaninoff. Mesmo atrás dele, do outro lado do vidro, os dois paspalhos vestidos de negro ensaiam posições para escapar ao sensor da luz de presença, sem sucesso. Mas uma coisa é certa: por mais trapalhões que sejam na sua coreografia conjunta, eles vão conseguir entrar na casa para roubar uma valiosa obra de arte, ao mesmo tempo que testemunham a escalada de uma discussão de amantes, com um pico dramático ao som do Without You de Harry Nilsson... O episódio chama-se "Uma noite tranquila" e, sendo apenas o segundo, é um dos favoritos dos fãs da série da BBC Inside nº 9, cujas seis temporadas podem agora ser vistas no streaming da Filmin.

Por que razão é assim tão bom? Porque os criadores, Reece Shearsmith e Steve Pemberton, que interpretam os próprios ladrões (para além de outras diferentes personagens em cada um dos episódios), fazem com que toda a ação flua diante dos nossos olhos sem a necessidade de diálogos (a discussão não se ouve), para além das sucessivas reviravoltas e muita comédia slapstick. Um exemplo brilhante de como é possível compor um objeto narrativo experimental com doses equilibradas de inquietação e humor, em 30 minutos, qual modelo económico com possibilidades infinitas.

O conceito desta série britânica em formato de antologia tem que ver com o espaço onde cada história assume lugar. Quer dizer, o que une "tematicamente" todos os episódios é só mesmo o facto de cada conto se concentrar no ambiente fechado de um número 9 - pode ser um apartamento, uma moradia, um camarim, uma mansão gótica, um compartimento de comboio e por aí fora. Tudo o resto é de uma diversidade aliciante. Nunca sabemos o que esperar do episódio seguinte, que só tem como características comuns as nuances de humor negro e uma espécie de prenúncio de que algo não vai correr bem - e não sabemos, até ao fim, exatamente o quê.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

É verdade que nem todos os episódios atingem o mesmo grau de perfeição cronometrada, mas isso acontece com qualquer antologia que trabalhe uma variedade de géneros. Seja como for, o engenho criativo de Inside nº 9 está sempre mais ou menos visível na configuração das histórias: o primeiro episódio passa-se quase inteiramente dentro de um guarda-roupa, com as personagens aglomeradas como sardinha em lata; noutro, um professor é surpreendido pela visita de um mendigo, deixando-o entrar em sua casa, sem imaginar o desenvolvimento dessa visita; e no último episódio da primeira temporada, com notas explícitas de terror, uma jovem ama entra numa casa antiga, com uma receção macabra, descobrindo que o anúncio a que respondeu não tem tão bom aspeto quanto fazia crer...

Estes são apenas os argumentos iniciais de uma série que começou em 2014 e ainda está para continuar. Em 2021 a sexta temporada venceu dois BAFTA - Melhor Argumento de Comédia e Melhor Ator em Comédia (Reece Shearsmith) -, sinal de que o projeto televisivo, ao fim deste tempo, ainda não perdeu a frescura.