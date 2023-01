Cheira a Óscares aqui. Os Espíritos de Inisherin, estreado no Festival de Veneza, tem vivido um conto de fadas nesta temporada de prémios. Depois da vitória de Colin Farrell em Veneza, por todo o lado onde passou tem arrecadado prémios, tendo a vitória nos Golden Globes reafirmado a sua natural tendência de front runner ao lado de Os Fabelmans e Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, mesmo estando catalogado como comédia, o que nesta coisa de prémios não é propriamente um valor acrescentado. Mas Martin McDonagh, depois de Três Cartazes à Beira da Estrada, vencedor de dois Óscares, tornou-se persona respeitável em Hollywood. O cineasta britânico tem a respeitabilidade de vir do teatro onde é um dramaturgo de sucesso. Um homem do texto que coloca sempre no seu cinema situações de humor ácido.

Em The Banshees of Inisherin, todo ele passado numa ilha irlandesa remota há cem anos, aborda uma história de dois amigos de pub que entram em clivagem. Um deles, o mais velho, decide deixar de gostar do outro. Um corte de relações que causa uma mágoa que se propaga por toda a vila. É bem provável que para McDonagh este ponto de partida tenha a apetência de uma anedota irlandesa supostamente com fardo filosófico. Em boa verdade, há depois o misticismo das lendas folclóricas da bagagem celta e nem faltam bruxas e outras espiritualidades.