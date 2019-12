Inhaler, banda liderada pelo filho de Bono, reforça cartaz do NOS Alive

Considerados uma das bandas emergentes do ano, a suscitar já diversos elogios na cena internacional, os irlandeses Inhaler são a mais recente confirmação no cartaz do NOS Alive 2020, festival de verão que decorre nos dias 8, 9, 10 e 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés.

Além da sua música, que deambula entre os sons indie e psicadélicos, a banda irlandesa tem um fator de atração extra na figura de Elijah Hewson, vocalista e filho do histórico líder dos U2, Bono Vox. A semelhança entre as vozes de pai e filho tem sido, de resto, uma das qualidades apontadas ao frontman dos Inhaler, banda composta ainda por mais três elementos: Robert Keating, Ryan McMahon e Josh Jenkinson.

"Para mim e para nós como banda, sabemos que haverá portas abertas. Não há dúvida sobre isso. Mas essas portas fechar-se-ão tão rápido quanto se abrirem, se não formos bons. É uma pressão para elevarmos aquilo que valemos e não passarmos por ser uma merda", referiu Elijah à revista NME, questionado sobre a influência de ser filho de Bono na carreira ainda precoce dos Inhaler.

Apesar de ainda não terem editado um album de estreia, os Inhaler apresentaram já dois singles que ganharam destaque: "My Honest Face" e "It Won't Always Be Like".

A banda irá atuar no dia 9 de julho, no Palco Sagres, juntando-se aos já anteriormente confirmados Parov Stelar e Seasick Steve.

Recorde-se que no cartaz do NOS Alive estão já confimados os nomes de Kendrick Lamar, Taylor Swift, Billie Eilish, alt-J ou Faith No More, entre outros.

O NOS Alive decorre nos dias 8, 9, 10 e 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés. O passe de 4 dias custa 189 euros, enquanto o passe de 3 dias (8, 9 e 10 de julho) tem o preço de 159 euros e o bilhete diário custa 69 euros.