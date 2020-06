Ilustrações de André Carrilho para o DN premiadas em Nova Iorque

"Centeno out". O cartoon de André Carrilho sobre a saída do ministro das Finanças

A medalha de bronze foi para a ilustração de capa e de dupla página do especial e aniversário do Diário de Notícias, que na sua edição de 28 de dezembro de 2019 assinalou os seus 155 anos com um número especial dedicado ao passado, presente e futuro. "A medicina que teremos, notícias falsas, alterações climáticas e outros desafios de futuro" era a manchete ilustrada por André Carrilho.

Já a ilustração que na edição de 9 de novembro de 2019 foi capa do jornal e do seu suplemento 1864, dedicado aos 30 anos da queda do Muro de Berlim: "Fugir era um grande risco, mas ficar era muito pior", recebeu uma menção honrosa no mesmo concurso.

Ao André Carrilho, as nossa felicitações.