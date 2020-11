Hugo Gilberto é o novo pivô do "Jornal 2"

Hugo Gilberto, que os espectadores da RTP costumam ver na condução de formatos de desporto, vai passar a apresentar o principal espaço noticioso da RTP2.

O Jornal 2 (21:30), emitido a partir do Centro de Produção do Porto, passa assim a ser conduzido pelo apresentador do Trio D'Ataque e por Sandra Sousa, que já é um dos rostos deste formato histórico do segundo canal.

Hugo Gilberto, 42 anos, assume o lugar que era até agora ocupado por João Fernando Ramos, que no verão se mudou para a TVI e atualmente conduz o Jornal da Uma.

O futuro pivô do Jornal 2 conduz semanalmente o programa sobre futebol "Trio D"Ataque" e faz parte da direção de informação da RTP, liderada por António José Teixeira, dirigindo a RTP Porto e a informação de desporto do canal público.