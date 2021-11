Hino junta mais de 40 artistas em homenagem a Sara Carreira

O tema original de Sara Carreira, feito hino da Associação que recebeu o seu nome, e que visa apoiar o desenvolvimento escolar e profissional de crianças talentosas e desfavorecidas, foi relançado nesta sexta-feira numa versão inédita que dá forma a uma ação conjunta com várias rádios nacionais e locais e que conta com a participação de alguns dos maiores artistas portugueses.

"O Hino da Associação Sara Carreira é agora interpretado de forma única por alguns dos maiores artistas nacionais das mais variadas áreas de música: André Sardet, Anjos, Áurea, Bárbara Bandeira, Bárbara Tinoco, Calema, David Carreira, Diogo Piçarra, Fernando Daniel, Ivo Lucas, Kátia Guerreiro, Mariza, Matias Damásio, Mickael Carreira, Nelson Freitas, Nenny, Nininho Vaz Maia, Paulo de Carvalho, Sara Carreira, Syro, Tiago Bandeira e Tony Carreira", revela a Associação Sara Carreira.

Os novos arranjos são da responsabilidade de Tiago Machado e o refrão conta ainda com a participação de várias figuras públicas do panorama nacional, incluindo Andreia Rodrigues, Angie Costa, Carolina Carvalho, Catarina Furtado, César Mourão, Cláudia Vieira, Diana Chaves, D.A.M.A, Fernando Mendes, João Baião, Laura Figueiredo, Manuel Luís Goucha, Miguel Oliveira, Nélson Évora e Sara Matos, numa associação solidária e inédita.

"O videoclip retrata o ambiente vivido durante as gravações, com todos os que participaram nesta reinterpretação e estará disponível no canal Youtube Sara Carreira", juntam os responsáveis, reforçando o objetivo de "dar continuidade aos sonhos de Sara Carreira e homenagear o seu modo generoso de estar perante os outros", desígnio da Associação que carrega o nome da artista, criada para "lançar sementes em talentosas crianças e jovens carenciados".

"A Sara sempre foi uma jovem presente na vida de todos, que acreditava nos sonhos e lutava por eles com trabalho e dedicação. A Associação refletirá tudo aquilo que ela é e concretizará os sonhos de quem mais precisa", assegura a família Carreira.

© DR

A Associação Sara Carreira visa "proporcionar um futuro às crianças e jovens que tenham talento em qualquer área de formação, mas que infelizmente passam por dificuldades financeiras que não permitem a concretização do seu sonho". Através de bolsas de estudo e do envolvimento de outros artistas e profissionais como orientadores e aconselhadores, os futuros candidatos poderão fazer crescer o seu talento, com trabalho e resiliência, dando-lhes uma melhor oportunidade de sucesso.