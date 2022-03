HBO Max anuncia a segunta temporada da série original And Just Like That...

A HBO Max anunciou oficialmente que a série And Just Like That.. vai ter uma segunda temporada. Segundo o comunicado, a primeira parte da série teve a maior estreia de qualquer série Max Original até hoje.

Esta temporada terá novamente a produção de Michael Patrick King, ao lado das protagonistas e produtoras executivas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

"Estou encantado e entusiasmado para contar mais histórias sobre estas personagens vibrantes e ousadas ​​- interpretadas por atores poderosos e incríveis. O facto é que estamos todos excitados. E And Just Like That... a nossa Sex life está de volta." Afirmou o produtor.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Hello again, lovers... #AndJustLikeThat pic.twitter.com/JcPdmVBkgi - And Just Like That... (@AndJustLikeThat) March 22, 2022

A sequela da série da HBO O Sexo e a Cidade conta a história de três mulheres Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis), que se deparam com problemáticas da vida e da amizade agora aos 50 anos.

Sarah Aubrey, Head of Original Content, HBO Max, afirma: "Ficamos encantados com a discussão cultural gerada por estas personagens e as suas histórias, ambientadas num mundo que já conhecemos e do qual tanto gostamos. Estamos orgulhosos do trabalho que o Michael Patrick King e os nossos maravilhosos argumentistas, produtores, elenco e equipa fizeram para trazer essas histórias para o ecrã. Mal podemos esperar para que os fãs vejam o que está reservado para a segunda temporada!"

A primeira temporada contou com produção executiva de Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi e Michael Patrick King.