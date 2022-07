Os rumores recentes de que Indiana Jones 5 poderá ser o último filme da carreira de Harrison Ford chegaram através do compositor John Williams, que, aos 90 anos, está pela quinta vez a prestar serviço à saga, o mesmo número de vezes que Ford retomou a personagem titular. Não surgiu, entretanto, nenhuma confirmação -- nem Williams o disse com tom definitivo em relação a Ford --, mas é certo que será, pelo menos, o seu último filme na pele do herói que assumiu pela primeira vez em 1981, sob o título Os Salteadores da Arca Perdida. Tinha 39 anos. Os atores que com ele contracenam neste novo e especial momento da série sentem o privilégio. Mads Mikkelsen disse em entrevistas que se pode esperar do veterano uma performance "do outro mundo", invejando a sua boa forma aos 80 anos, já Antonio Banderas emocionou-se quando o viu no set envergando os adereços de Indy, em particular os icónicos casaco surrado, chapéu e chicote.

O público ainda tem muito que aguardar pela estreia deste filme de James Mangold (sobre o qual Mikkelsen disse também preservar o cunho de Spielberg), prevista para o verão do próximo ano. Mas, para além do legado de Indiana Jones, as oito décadas que Harrison Ford completa amanhã (13 de julho), fazem-nos olhar para trás com uma admiração semelhante àquela manifestada pelos seus pares.