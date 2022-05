Quando a HBO Max ficou acessível em Portugal no passado mês de março, uma das séries que já brilhava no seu catálogo era Hacks. Com três Emmys, dois Globos de Ouro e um SAG (Screen Actors Guild) - todos estes prémios contemplando a atriz principal, Jean Smart -, a aposta parecia segura mas revelou-se ainda melhor. Estamos perante muito boa escrita, que não significa necessariamente comédia de partir a louça toda mas sim um humor calibrado, com tendência para tocar as notas graves dos sentimentos mais humanos. Digamos que, aqui, a lágrima de comoção espreita na esquina do riso e vice-versa. Um exercício de equilibrismo não muito óbvio e só possível com atrizes capazes de alcançar sem esforço tons diferentes na mesma cena.

Em primeiro lugar está, claro, Jean Smart, que interpreta Deborah Vance, uma lenda da comédia stand-up estabelecida num casino em Las Vegas cujos espetáculos, embora não dececionem os fãs antigos, já não enchem a sala como outrora. Este é o mote da primeira temporada de Hacks (e não deixa de ser o da segunda), que mostra como, chegada àquele momento crítico da carreira em que é preciso sair da zona de conforto, Deborah não tem outro remédio senão aceitar a ajuda de uma jovem argumentista de comédia, com o objetivo de refrescar o seu número... Senhoras e senhores, entra em cena Hannah Einbinder, na pele de Ava, que no primeiro episódio é destacada para essa missão, na vertigem do desemprego, depois de um tweet com uma piada que - em linguagem contemporânea - a "cancelou" para muita gente. Quando a veterana Deborah e a millennial Ava se encontram, o choque geracional é tão grande que a declaração de ódio à primeira vista só pode dar certo nos episódios seguintes. E a razão é simples: os defeitos de ambas refletem-se mutuamente, mas elas também têm plena consciência do talento uma da outra, mesmo quando são miseráveis na vida quotidiana. Enfim, merecem-se.