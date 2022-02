Há novas estrelas no JN North Festival

Nos dias 26, 27 e 28 de maio, a Alfândega do Porto será palco para o rebatizado JN North Festival. A abrir o certame estará o que Jorge Veloso, diretor do evento, chama de "brigada portuguesa". Os cabeças de cartaz serão os Ornatos Violeta, que assim celebram os "30 anos mais um" no JN North Fest, num alinhamento que também conta com Linda Martini, Paraguaii, Zen, Paus e Pedro da Linha. A estes nomes junta-se agora RIOT, um dos responsáveis pelo sucesso internacional dos Buraka Som Sistema e um pioneiro na cena zouk bass, a fechar o primeiro dia do cartaz.

No essencial, refere Jorge Veloso, "este será um dia dedicado às guitarras e ao rock português". A organização do festival conta ter "20 mil pessoas por dia".

Para 27, segundo dia do JN North Festival, está por fechar o cabeça de cartaz mas já está confirmada a atuação do instigador inglês Tricky, que cultiva magistralmente a fusão de rock e hip-hop. No seu estado puro estará também Capicua, que atuou esta terça-feira na redação do JN, e também a batida contagiante dos Throes + The Shine. A estes juntam-se os Cassete Pirata, nascidos em 2016 pela mão de cinco amigos unidos pelo jazz, e o jovem Domingues, um nome em ascensão no panorama do hip-hop nacional. O segundo dia fecha com a mistura de rap e R&B, de trap e drill de T-REX.

Uma onda escocesa

Quando David Fonseca começou a carreira a solo em 2003, o seu primeiro êxito foi "The 80"s", o que parece funcionar também como hino para 28 de maio, terceiro e último dia do JN North Fest. Um dia que promete algumas viagens pelas décadas de 1980 e 90 e que passa, por exemplo, pelo rock alternativo de The Jesus and Mary Chain, compostos pelos irmãos Jim Reid e William Reid, formada em 1984 e regressada em 2007 após um hiato de oito anos. A estes juntam-se os também escoceses The Waterboys, banda fundada pelo vocalista e guitarrista escocês Mike Scott, com ponto alto nos anos 1980 graças a álbuns como "This is the sea" e "Fisherman"s blues". Também depois de uma pausa em meados dos 90, regressaram com nova formação a partir de 2000.

Também os GNR, nome maior da pop-rock nacional, estarão presentes no último dia do certame para celebrar "40 anos mais um".

Keep Razors Sharp engrossam o cartaz com a sua sonoridade entre o neopsicadelismo, o pós-rock, o shoegaze e o indie. Também há Moullinex & Xinobi, aliança entre jazz e house. E para finalizar com elevadas batidas por minuto, DJ Vibe, incontornável no house e tecno nacional (e não só). O bilhete diário para o JN North Festival tem o valor de 50 euros e o passe geral custa 90 euros em pré-venda. Ambos já estão disponíveis.

Programa

Dia 26 de maio

Ornatos Violeta

Linda Martini

Zen

Paus

Paraguaii

Pedro da Linha

RIOT

Dia 27

Tricky

Capicua

Domingues

Cassete Pirata

T-REX

Throes + The Shine

Dia 28

The Jesus and Mary Chain

The Waterboys

GNR

David Fonseca

Keep Razors Sharp

Moullinex & Xinobi

DJ Vibe

Jornalista do JN