De guarda-chuva na mão, um homem caminha por uma rua noturna depois de dispensar o táxi que o esperava à porta. Chove a potes e ele segue descontraído, sem se importar com a roupa encharcada, cantando o seu "glorious feeling" e sorrindo aos transeuntes enquanto se empoleira em postes de iluminação e começa a chapinhar as poças de água num vigoroso sapateado que vai crescendo e crescendo em vivacidade e ritmo debaixo do nariz de um polícia sisudo... A cena dispensaria apresentações. Trata-se, claro, do mais famoso momento de Serenata à Chuva, com o tema musical do título.



Em menos de 5 minutos, a ilustração do que significa estar apaixonado. Ou, pelo menos, é isso que representa dentro do filme (já em Laranja Mecânica, Malcolm McDowell deu-lhe uma versão perturbante, de bengala e chapéu de coco). Para Gene Kelly, porém, que, segundo reza a lenda, interpretou toda aquela alegria desenfreada com quase 40 graus de temperatura corporal, terá sido mais a ilustração de um estado febril convertido em magia de cinema.

Cartaz do filme que estreou a 27 de março de 1952. Em Portugal, pode ser agora revisto na HBO Max.