Gwyneth Paltrow despe-se para celebrar os 48 anos

Gwyneth Paltrow celebrou neste domingo 48 anos e festejou a data com uma fotografia muito especial colocada na rede social Instagram, onde surge completamente nua. A atriz inglesa que em 1999 ganhou um Óscar pela sua interpretação no filme "Shakespeare in Love" tem mais de sete milhões de seguidores.

Na verdade, a fotografia que mereceu muitos elogios mas também comentários críticos, serviu também para promover um creme de beleza. "Com nada mais do que o meu fato de nascimento... muito obrigado a todos pelas mensagens de aniversário e um obrigado ao incrível novo creme para o corpo da Goop por me fazer pensar que posso continuar a tirar o meu kit", escreveu Paltrow na rede social Instragram. Uma fotografia que teve quase um milhão de likes e milhares de comentários.

A atriz Courteney Cox não ficou indiferente e elogiou a boa forma de Gwyneth Paltrow. "Feliz aniversário! És uma mulher charmosa e inspiradora de muitas maneiras", escreveu.

Gwyneth Paltrow tem dois filhos - Apple Martin, de 16 anos, e Moses, de 14 - fruto do seu casamento com Chris Martin, vocalista do grupo Coldplay. O casal, contudo, separou-se entretanto.