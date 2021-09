Ainda em setembro, um dos grandes acontecimentos na Cinemateca Portuguesa será um pequeno, mas significativo, conjunto de filmes de Gus Van Sant. Na segunda-feira, dia 20 (19h00), com a passagem de A Caminho de Idaho (1991), inicia-se um ciclo dedicado àquele que, como refere o programa oficial, "é um dos raros cineastas capazes de trabalhar alternadamente no cinema independente e no cinema mainstream".

O evento resulta de uma colaboração da Cinemateca com o Queer Lisboa (17/25 setembro) e contará com a presença do autor em duas sessões: Elephant (2003) e Mala Noche (1985), ambas no dia 24 (19h00 e 21h30, respectivamente) - será um regresso à sala da rua Barata Salgueiro, onde Gus Van Sant esteve, em 1995, para apresentar as suas curtas-metragens.