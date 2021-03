Guitarrista virtuoso e "pai da Bossa Nova" fazem lives entre Brasil e Portugal

O Bar Semente, histórica casa de espetáculos do Rio de Janeiro onde Chico Buarque, Ney Matogrosso e tantos outros se apresentaram ao longo de décadas, vai realizar seis lives nos dos primeiros fins de semana e abril com artistas como Yamandu Costa, um dos maiores talentos brasileiros do violão, hoje radicado em Lisboa, e João Donato, precursor da Bossa Nova que, aos 86 anos e 72 de carreira, continua a compor. Produzidos pela Semente Música Viva, marca do Bar Semente dedicado a concertos online, e sob a direção musical de Yamandu Costa, em cujo canal do Youtube serão transmitidos, os "shows" realizam-se sempre às 23.30, hora de Lisboa.

Além dos artistas citados, vão estar em palco o guitarrista Marcello Gonçalves e a clarinetista israelita de jazz Anat Cohen, radicada por mais de 15 anos em Nova York, dupla que apresenta o disco "Outra Coisa"; o cantor Marcos Sacramento e o guitarrista Zé Paulo Becker, com canções do disco de fusão da mpusica africana com o samba "Os Afro-Sambas" de Baden Powell e Vinícius de Moraes, de 1966; e o acordeonista Bebê Kramer, considerado uma das revelações da música instrumental do Brasil, além do Semente ChoroJazz.

Eis a lista dos concertos: Sexta-feira, 2 de abril: Yamandu Costa; Sábado, 3 de abril: Marcello Gonçalves e Anat Cohen; Domingo, 4 de abril; Marcos Sacramento e Zé Paulo Becker. Sexta-feira, 9 de abril: Bebê Kramer; Sábado, 10 de abril: João Donato; Domingo, 11 de abril: Semente ChoroJazz.