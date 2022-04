Guitarra partida que deu origem à separação dos Oasis vai a leilão em Paris

Uma casa de leilões de Paris vai licitar no próximo mês a guitarra que foi partida nos bastidores de um concerto da banda britânica Oasis, incidente que desencadeou a separação do grupo, cujo desentendimento entre os irmãos Liam e Noel Gallagher já se prolongava há bastante tempo.

A destruição da guitarra Gibson vermelha no festival "Rock en Seine", na capital francesa em 2009, foi "um momento de culto" na história da música, disse Jonathan Berg, especialista em guitarras e cofundador da galeria Artpeges, que realizará o leilão.

Com um preço inicial de 150 000 euros, a leiloeira diz que poderá chegar a 500 000 euros no evento que decorrerá a 17 de maio.

Os Oasis obtiveram o sucesso mundial, tendo vendido 60 milhões de álbuns e dado à luz sucessos como "Wonderwall" e "Don't Look Back In Anger".

A banda estava programada para tocar no "Rock en Seine" em 2009 no final da sua digressão de um ano, mas "os problemas estavam a crescer há algum tempo entre os dois irmãos", disse Berg. "Explodiu nos bastidores, Noel partiu uma das guitarras e isso levou a que o grupo se separasse".

Uma multidão ansiosa que esperava o aparecimento da dupla ficou então surpreendida ao receber a notícia de que os Oasis passavam à história.

A separação dramática desencadeou anos de farpas públicas entre os irmãos através da imprensa e da comunicação social.

Ambos continuaram a fazer música desde que se separaram, mas sempre descartaram repetidamente regressar à banda.

Noel disse à AFP em 2015 que o trabalho a solo era "mais gratificante". "Gosto de estar no comando de tudo. Eu apenas escrevo músicas, junto as músicas e faço um álbum com elas."

Após a separação da banda, Noel procurou um fabricante de guitarras para arranjar o seu instrumento musical, uma Gibson ES-355 construída em 1960, a que ele chamou de melhor guitarra que alguma vez tocou.

Um profissional especializado na construção e na reparação de instrumentos de corda, Philippe Dubreuille, conseguiu arranjá-la dois anos depois, e Noel voltou a tocar com ela durante algum tempo com o seu grupo: Noel Gallagher and the High Flying Birds.

Contudo, o músico "acabou por livrar-se do instrumento, por relembrar-lhe muito os Oasis", disse o sócio do fundador da galeria Berg, Arthur Perault.

Também no leilão, mas com licitações iniciais muito mais baixas, está um conjunto de roupas de bondage usado por Martin Gore, dos Depeche Mode, numa sessão de fotos dos anos de 1980, e ainda um raro vinil autografado por Jimi Hendrix. Hendrix assinou o disco após um espetáculo em 1966 na cidade de Nancy, no leste de França.

Ambas as unidades devem ser vendidas por valores a chegar até aos 12 000 euros.