Grupo pop sul-coreano BTS vence prémios de música da MTV

Os sul-coreanos BTS venceram na noite de domingo quatro galardões nos prémios europeus de música do canal de televisão MTV, numa cerimónia em que a norte-americana Lady Gaga, favorita neste edição, foi eleita a melhor artista.

Pela primeira vez na história dos prémios, a 27.ª edição dos EMA (European Music Awards) da MTV teve apenas transmissão televisiva, sem público, por causa da pandemia da covid-19.

Este ano, Lady Gaga liderava as nomeações em sete categorias, mas arrecadou apenas o prémio de melhor artista, enquanto o grupo pop coreano BTS saiu vitorioso em quatro das cinco categorias para as quais estava nomeado: melhor canção por "Dynamite", melhor grupo, banda com mais fãs e melhor atuação virtual.

O prémio "Best Portuguese Act", uma das categorias regionais dos prémios, foi atribuído ao músico Fernando Daniel, que já tinha sido distinguido em 2019.

Da lista de premiados, destaque ainda para o norte-americano Dj Khaled que venceu o prémio de melhor vídeo com "Popstar", que fez com Drake, e para a cantora norte-americana Doja Cat, eleita artista revelação.

Por estilos, Cardi B (hip hop), Coldplay (rock), Hayley Williams (música alternativa), David Guetta (electrónica) e Little Mix (pop) também foram reconhecidos.

Budapeste, que deveria ter acolhido este ano a cerimónia, com o habitual espetáculo em sala, fica escalada para acolher os prémios em 2021, se a pandemia da covid-19 assim o permitir.