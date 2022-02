A carreira de sucesso de Graham Nash - cantor britânico (mais tarde também americano), guitarrista e autor de canções - teve início aos vinte anos com a criação da famosa banda The Hollies, em parceria com o seu inseparável amigo de infância Allan Clarke. Os dois tinham feito o normal percurso dos miúdos desta idade, iniciando e abandonando vários projetos como os Two Teens (em 1958, emulando os Everly Brothers, que muito admiravam), Ricky & Dane Young (nomes artísticos), The Guyatones (quando adquiriram guitarras elétricas) e finalmente The Fourtones, incorporando bateria, baixo e guitarra solo. Foi a partir desta formação que nasceram os Hollies (cujo nome homenageava secretamente Buddy Holly), levando Nash e Clarke já uma tarimba de quatro anos de palco. As gravações de estúdio sucederam-se, assim como um êxito crescente que levou a banda além-fronteiras, com sucessos como Carrie-Anne ou Stop, stop, stop, escritos em parceria por Clarke, Nash e Tony Hicks.

Mas o nome de Nash viria a ganhar notoriedade sobretudo depois de deixar o grupo britânico, em 1968, para integrar um inovador projeto na América, com Stephen Stills (ex-Buffalo Springfield) e David Crosby (ex-Byrds), do que resultou a criação da instantaneamente famosa banda Crosby, Stills & Nash (CSN), em breve convertida em quarteto, com Neil Young (CSNY).