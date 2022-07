"Gosto da cena do Drácula em que ele, por desgosto, invoca os ventos. Gostava de  fazê-lo"

A sua virtude preferida?

A atenção.

A qualidade que mais aprecia num homem?

O sentido de humor e a empatia.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Essas mesmas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O que aprecia mais nos seus amigos?

Serem tão diferentes de mim.

O seu principal defeito?

É também a minha grande qualidade: o entusiasmo.

A sua ocupação preferida?

Desenhar e pintar.

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Um dia rotineiro que é mudado por uma boa notícia.

Um desgosto?

Não acreditar que vou voltar a ver quem já morreu.

O que é que gostaria de ser?

Gosto de ser quem e o que sou.

Em que país gostaria de viver?

No Portugal da minha imaginação.

A cor preferida?

As cores dos "anos 70," o vermelho-escarlate e o verde-permanente-profundo.

A flor de que gosta?

A do hibisco.

O pássaro que prefere?

O melro.

O autor preferido em prosa?

Gosto muito de Stendhal e também de Hermann Broch, embora deste só tenha lido os Sonâmbulos.

Poetas preferidos?

Baudelaire, João Miguel Fernandes Jorge e Joaquim Manuel Magalhães, entre outros.

O seu herói da ficção?

Os livros que amo não me trouxeram muitos heróis. Talvez a personagem principal do filme Ad Astra seja aquilo que mais se parece com a ideia que tenho dum herói.

Heroínas favoritas na ficção?

A personagem de Lilian Gish no A Noite do Caçador, Mrs. Muir, Jane Eyre e as irmãs Maria e Rosa Lopez do livro As Pastagens do Céu de Steinbeck.

Os heróis da vida real?

A minha bisavó Luzia, dos oito filhos que teve só uma filha sobreviveu.

As heroínas históricas?

A Paula Rego, a Diane Airbus e a Louise Bourgeois.

Os pintores preferidos?

O Munch, o Cranach, o Manet, o Redon, a Dumas e tantos outros.

Compositores preferidos?

São muitos, de momento oiço Prokofiev e Jonny Greenwood.

Os seus nomes preferidos?

Gustavo e Victoria.

O que detesta acima de tudo?

Espírito santo de orelha, há muito no mundo das artes.

A personagem histórica que mais despreza?

Josef Mengele.

O feito militar que mais admira?

Impressiona-me o desembarque na Normandia.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Gosto da cena do Drácula, do Coppola, em que ele, por desgosto, invoca os ventos. Gostava de poder fazer isso.

Como gostaria de morrer?

Eu não gostaria de morrer.

Estado de espírito atual?

Levar a cabo.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os do crescimento

A sua divisa?

A tentar que seja: "a rapidez consegue-se com calma".