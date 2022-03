Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva disponibiliza apoio a artistas ucranianos

A Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva vai receber na Casa Atelier Vieira da Silva até quatro artistas ucranianos que queiram vir para Portugal.

Cada artista vai receber uma bolsa mensal da Fundação no valor de 650 euros por um período a definir "que lhes permita a continuação do seu trabalho em segurança - agora no atelier que foi de Maria Helena Vieira da Silva e de Arpad Szenes, junto ao Jardim das Amoreiras, em Lisboa". Os artistas também poderão expor o seu trabalho nas instalações do atelier.

A Fundação pretende em breve aumentar o número de artistas abrangidos por este apoio e está em contacto com empresas do ramo hoteleiro. Está também em contacto com as autoridades portuguesas, a Embaixada da Ucrânia em Lisboa e com galerias.