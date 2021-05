"Friends", o reencontro. Isto foi o que eles mostraram (contém spoilers)

A série "Friends" criada em 1994, que manteve milhões de telespectadores em todo o mundo, volta esta quinta-feira com um novo episódio que já se encontra disponível na HBO Max. O lançamento é a partir do serviço de streaming HBO Max e está disponível em Portugal. Apesar de terem existido complicações nas filmagens devido à pandemia covid-19, o episódio que o mundo aguarda chegou.

"Friends: The Reunion", os seis atores estão novamente juntos publicamente pela primeira vez desde 2004, ano do fim da série. O novo episódio conta com o elenco principal, David Schwimmer (Ross Geller, na série), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Jennifer Aniston (Rachel Green), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Courteney Cox (Monica Geller) e Matthew Perry (Chandler Bing).

O episódio tem uma hora e 39 minutos e conta com vários temas, brincadeiras entre os atores como, leituras de mesa, jogos com perguntas e respostas, desfiles de moda, excertos dos episódios antigos e entrevistas com celebridades.

Uma das três principais cenas do episódio é ver o elenco a passear pelo estúdio numa troca de memórias, onde filmaram durante 10 anos consecutivos. Courteney Cox (Monica Geller na série) costumava escrever as falas dos episódios na mesa da cozinha do "apartamento", local emblemático da série.

Primeiras impressões dos atores

"Tudo parece pequeno, o estúdio no geral", refere Matt LeBlanc. "Isso é impossível, porque nós não crescemos", responde Jennifer. LeBlanc com o seu tom de comédia lança uma piada, com timing perfeito: "Fala por ti".

"Há temporadas que nunca vi", admite Kudrow, personagem Phoebe na série. "O Michel (marido da atriz) e eu assistimos a alguns episódios da quarta temporada. Ele gosta mais de ver do que eu. Fico atormentada quando me vejo", diz Lisa demonstrado que não gosta de se observar no grande ecrã.

Matthew Perry provavelmente foi o que teve menos tempo de ecrã durante a reunião comparativamente ao resto dos atores, e quando o trailer foi lançado, alguns fãs expressaram preocupação com a aparência e fala do ator (as lutas anteriores contra os vícios foram documentadas). Perry fala de maneira comovente sobre o quão afetado foi em algumas partes na série e mostrava que agradecia e que se importava com o apoio do público.

O episódio começa com o elenco principal da série a recordar todo o cenário e a ver os detalhes de produção, como a emblemática porta roxa e prossegue para a entrevista oficial apresentada por James Corden com o elenco, ao vivo, e com público, mas com as devidas distâncias de segurança. A entrevista conta com a presença de Cara Delevingne que desfila (modelo e atriz) usando uma fantasia alusiva à série, Justin Bieber (cantor) onde entra como "Spudnik", (a imitar a personagem Ross com fato espacial) e Cindy Crawford (atriz, modelo e cantora) que usa as calças de couro da personagem representada por Schwimmer. David Beckham (ex-futebolista) aparece também no episódio.

"Friends: the Reunion" está disponível na HBO Max em Portugal, nos Estados Unidos, e em HBO Portugal.