Freddie Mercury imortalizado com estátua na Coreia do Sul

Coreia do Sul

Um grande fã da banda de rock britânica Queen inaugurou esta quinta-feira, na Coreia do Sul, uma estátua de bronze em tamanho real do vocalista Freddie Mercury, falecido em 1991 de complicações de saúde relacionadas com o vírus da SIDA.

A obra é uma homenagem ao músico e é já a grande atração da ilha turística de Jeju, na Coreia do Sul, país onde os Queen são muito populares.

A ideia foi do empresário Baek Soon-yeob, de 57 anos, que costumava ouvir gravações piratas de Freddie Mercury, uma vez que a música da banda britânica foi proibida na Coreia do Sul durante a década de 1970 pelo regime do ditador militar Park Chung-hee, que considerou a música "inadequada" numa época em que os homens eram impedidos de deixar crescer o cabelo.

"As músicas de Mercury mantiveram-me em movimento apesar dos muitos obstáculos", disse Baek à AFP, revelando que foi um esforço emocional de oito anos para construir a estátua. "Comecei a enviar e-mails para a empresa dos Queen em 2014, pedindo uma aprovação dos direitos" para erguer a estátua, explicou o empresário que escrevia um e-mail todos meses, mas só obteve resposta após sete anos de insistência.

Foi no início de 2020, quando finalmente recebeu uma resposta antes do primeiro espetáculo dos Queen na Coreia do Sul, quando os membros da banda e os funcionários da editora discográfica combinaram encontrá-lo em Seul.

Esse espetáculo foi resultado da grande legião de fãs dos Queen na Coreia do Sul, uma vez que quase 10 milhões de pessoas assistiram ao filme biográfico "Bohemian Rhapsody", protagonizado por Rami Malek, que venceu o Oscar de 2018. Num país de 51 milhões de pessoas, tal significa que aproximadamente um quinto da população assistiu ao filme nos cinemas.

Depois de receber a aprovação em 2020, Baek gastou cerca de 37 mil euros para construir a estátua de 177 centímetros com Freddie Mercury a cerrar o punho, que foi finalmente revelada esta quinta-feira na costa de Jeju.

Freddie censurado

Esta é a segunda estátua do falecido cantor aprovada pela editora dos Queen - a primeira fica em Montreux, na Suíça, onde Mercury morou e gravou álbuns do Queen.

Apesar da popularidade dos Queen na Coreia do Sul, Baek teve de lidar com protestos em relação a este seu projeto, pois algumas pessoas reclamaram que ele ergueu uma "estátua de um homossexual".

Embora a cinebiografia de 2018 não tenha sido censurada nos cinemas, a estação de televisão local SBS esteve em apuros no ano passado quando excluiu uma cena em que o ator Malek beija um homem. Baek disse esperar que a estátua ajude "a fazer com que os críticos das minorias sexuais reconsiderem suas perceções".

Os fãs sul-coreanos dos Queen fizeram uma peregrinação à ilha de Jeju para participar do evento. "Estou muito honrado por estar aqui hoje para marcar a inauguração da segunda estátua de Freddie em todo o mundo", disse Kim Pan-jun, que administra um bar com tema dos Queen em Seul. "Tenho certeza que Freddie está a dar a sua bênção lá do céu."

O guitarrista dos Queen, Brian May, segurando um modelo da estátua que Baek lhe enviou, disse aos fãs através de uma mensagem de vídeo que estava com eles "em espírito" em Jeju, e que Mercury gostaria do tributo. "Eu sei que ele ficaria feliz", disse.