Na vida como na arte, há sentimentos que devem ser deixados fluir. De um modo simples, assim se pode explicar o feliz e casual encontro entre Frankie Chavez e Peixe, algures em 2015, durante um concerto dos They're Heading West. Logo ali nasceu a vontade de um dia se conhecerem melhor, apesar da carreira, dos múltiplos projetos laterais e especialmente do facto de um estar em Lisboa e o outro no Porto. E quando dois anos mais tarde, o promotor Vasco Durão convidou Peixe para participar na terceira edição do Guitarras ao Alto, um festival que junta duos de guitarristas para criarem um espetáculo inédito, o guitarrista dos Ornatos Violeta e dos Pluto lembrou-se logo de Frankie Chavez. E este, claro, aceitou o desafio. O resto, como se costuma dizer, é história, neste caso materializada no aclamado álbum homónimo Miramar, nascido de uma residência artística a quatro mãos feita numa vivenda em frente à praia com o mesmo nome, situada no concelho de Vila Nova de Gaia. E porque se deve mesmo voltar onde se foi feliz, aí regressaram em 2020 para gravar o segundo volume desta luminosa parceria, alargando assim a novas paisagens sonoras o já de si variado universo musical da dupla, que continua a ser desbravado através de temas instrumentais com tantos e diferentes mundos lá dentro.

Costuma dizer-se que não se deve voltar onde fomos felizes, mas no caso deste álbum vocês fizeram literalmente o contrário.

Frankie Chavez: Foi exatamente por termos sido tão felizes que tínhamos muita vontade de voltar a fazer música juntos. Aliás, as ideias para os novos temas começaram logo a surgir na fase final do outro disco e, desde então, sempre que nos encontrávamos para tocar, acabávamos sempre a compor juntos e a partilhar mais ideias. O engraçado é que, devido às nossas agendas, acabou por ser o confinamento e a consequente paragem de concertos, a trazer-nos essa oportunidade.

Peixe: O mais engraçado foi que o João Bessa, que também é produtor do álbum, tinha aberto há pouco tempo um estúdio em Miramar, ainda mais próximo da praia do que a casa onde tínhamos estado da primeira vez. O facto de irmos para lá deu ainda mais sentido a a este regresso.