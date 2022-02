Fotografias de Kubrick vão estar expostas no Centro Cultural de Cascais

A exposição Through a Different Lens - Stanley Kubrick Photographs, mostra as fotografias do realizador norte-americano Stanley Kubrick. 130 trabalhos vão estar no Centro Cultural de Cascais entre 26 de fevereiro e 22 de maio de 2022, numa iniciativa da Fundação D. Luís I e da Câmara Municipal de Cascais.

Para além de realizador, Kubrick era também fotógrafo. Passou pela revista Look, onde criou portefólio fotográfico e onde fez mais de 135 ensaios fotográficos para a revista.

"A sua experiência como fotojornalista também lhe ofereceu a oportunidade de explorar diferentes estilos artísticos e refinar as suas habilidades de enquadramento, composição e iluminação."

A exibição apresenta muitas fotografias nunca publicadas e 41 da revista Look. As temáticas fotográficas que o realizador captava eram o glamour, a coragem das pessoas nas ruas, em discotecas e em eventos desportivos, tudo num clima de pós-guerra (Segunda Guerra Mundial).

Segundo o comunicado de imprensa, os visitantes poderão ver, por exemplo, fotografias da primeira grande reportagem que realizou para a primeira revista onde trabalhou, Life and Love on the New York Subway, originalmente publicada em março de 1947.

A fotografia foi o seu primeiro passo para chegar ao mundo do cinema. "Para fazer um filme inteiramente sozinho, o que fiz no início, pode não ter que se saber muito sobre mais nada, mas é preciso saber sobre fotografia."