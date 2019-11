Foo Fighters comemoram 25 anos no Rock in Rio Lisboa

Depois de em setembro terem atuado no Rock in Rio Brasil, os norte-americanos Foo Fighter vão ser a atração principal do Rock In Rio Lisboa no dia 21 de junho. A banda liderada por Dave Grohl é a primeira confirmação para a próxima edição do festival.

Os Foo Fighters, que celebram 25 anos em 2020, trazem a Portugal alguns dos seus maiores sucessos, como Concret & Gold, Learn to Fly, Times Like These, My Hero, These Days, Ervelong, Walk ou Run (esta vencedora de um Grammy para Melhor Canção Rock em 2018). Ao todo, o grupo de Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Taylor Hawkins, Chris Shiflett e Rami Jaffee já editou nove álbuns de originais. A última vez que atuaram em Portugal foi em 2017.

A próxima edição do Rock in Rio Lisboa realiza-se no Parque da Bela Vista nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho.

Haverá três espaços novos: o Sports Bar (onde será possível acompanhar o jogos do Campeonato Europeu de Futebol, que se realiza de 12 de junho a 12 de julho); um Rock in Rio dentro do Rock in Rio, dedicado aos mais novos (Rock in Rio Kids); e um quarteirão inteiramente dedicado ao Gaming (Game District) onde, além da arena Worten Game Ring estará outra das principais novidades: uma montanha-russa VR (com realidade virtual).

A Rock Street terá, nesta nona edição do Rock in Rio Lisboa, como tema a Ásia. E até a Roda Gigante será renovada. Isto tudo a juntar aos palcos e espaços já habituais (como o Palco Mundo, o Galp Music Valley, o Super Bock Digital Stage ou a Yorn Street Dance).