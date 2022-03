Foo Fighters cancelam concerto no Rock in Rio após morte de baterista

Os Foo Fighters cancelaram o concerto que estava previsto para o dia 18 de junho no Rock in Rio, em Lisboa, confirmou a organização do evento em comunicado enviado ao DN.

"A Organização do festival respeita a decisão da banda, que à luz dos recentes acontecimentos tomou a decisão de suspender as suas digressões, e está solidária com a família, amigos e fãs dos músicos", pode ler-se na nota, emitida quatro dias depois da morte do baterista do grupo de rock, Taylor Hawkins.

A Organização do Rock in Rio assegura que vai levar "a cabo todos os esforços para anunciar o quanto antes um novo cabeça de cartaz para a 9.ª edição do festival", podendo os fãs "manter o seu bilhete ou solicitar o reembolso, em datas e meios a serem divulgados brevemente".

Taylor Hawkins consumiu canábis, opiáceos e antidepressivos antes de morrer na noite de sexta-feira num hotel de Bogotá.

"A análise toxicológica detetou até ao momento dez substâncias encontradas no corpo de Taylor Hawkins, incluindo THC (canábis), antidepressivos, benzodiazepinas e opiáceos", anunciaram os investigadores colombianos.

A banda de rock alternativo norte-americana ia atuar no festival Estéreo Picnic e era um dos destaques do evento, com atuação marcada para sexta-feira à noite, tendo a morte de Hawkins, de 50 anos, sido anunciada uma hora antes de subirem ao palco.

O baterista cresceu em Laguna Beach, na Califórnia, onde começou a estudar música.