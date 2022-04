Follow Her de Sylvie Caminer vence Prémio Melhor Filme Fantasporto 2022

Ainda na categoria do Cinema Fantástico, Barbarians, de Charles Dorfman (Reino Unido) foi o filme vencedor do Prémio Especial do Júri, e o filme The Exorcism of God, do realizador Alejandro Hidalgo (USA/Mex/Venezuela), foi galardoado com o Prémio Melhor Realização.

Lázlo Attila Horváth, no filme Soulpark (Hungria), e Dani Barker, no filme Follow Her, foram eleitos o melhor ator e atriz, respetivamente, na categoria Melhor Filme Fantasporto 2022, enquanto Patrick Brunken , Rick Ostermann, Dirk Kurbjuweit, com o filme The House (Alemanha), venceram o Melhor Argumento.

Na categoria Cinema Português, o prémio para o Melhor Filme Português foi para Misericórdia, do realizador Gonçalo Loureiro.

Dilúvio, de Eduardo Cruz, e Fruta Tocada por Falta de Jardineiro, de Pedro Senna Nunes, receberam menções especiais na categoria do Prémio Cinema Português.

Jacinto, do realizador espanhol Javi Camino venceu o Prémio Melhor Filme Semana dos Realizadores 2022, na categoria Semana dos Realizadores Prémio Manoel de Oliveira.