O novo trabalho, Obrigado, é uma forma de Branko, nome artístico de João Barbosa, agradecer a quem segue o seu percurso musical - que começou em 1998 no seu quarto em frente a um computador. Depois da avalanche musical que foram os dez anos de Buraka Som Sistema e que alterou o cenário musical português e não só, e também depois da criação da sua editora independente, Enchufada, o novo disco, o terceiro a solo - antes lançou Atlas (2015) e Nosso (2019) - , apresenta-nos a sua batida típica mas deixa vislumbrar algo novo, talvez a ser mais explorado pelo artista no futuro: a música eletrónica de mãos dadas com música tradicional.

Até isso acontecer, é dançar e agradecer sem complexos ao músico e produtor. Algumas músicas já estão disponíveis em plataformas de streaming, o álbum completo chega no próximo 8 de abril.