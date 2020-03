Filipe Melo "estreia" curta-metragem à americana no YouTube

Os cinemas estão fechados mas quinta-feira continua a ser dia de estreia. A partir das 21.30 de quinta-feira, dia 19, estará disponível Sleepwalk no YouTube do autor.

Um homem parte em viagem por uma tarte de maçã - esta é a sinopse oficial de Sleepwalk, a curta-metragem de Filipe Melo. A partir daí tudo pode acontecer. "Sleepwalk tem uma sinopse misteriosa. Quanto menos se souber, melhor, embora quem tenha lido esta história em versão de banda desenhada concebida pelo próprio Filipe e Juan Cavia, para a revista Granta, saiba o poder sentimental desta proposta", escrevia o crítico do DN Rui Pedro Tendinha quando o filme estreou no festival IndieLisboa em abril de 2008

Baseado no conto de banda desenhada Sleepwalk, de Filipe Melo e Juan Cavia, o filme tem argumento e realização de Filipe Melo - que é sobretudo conhecido do grande público como músico (pianista e arranjador, por exemplo no projeto Deixem o Pimba em Paz) e como um dos intervenientes de Uma Nêspera no Cú, ao lado de Nuno Markl e Bruno Nogueira, mas que é também argumentista de banda desenhada e realizador (fez o filme de zombies I'll See You in My Dreams).

Sleepwalk foi rodado nos EUA no outono de 2017 porque, explicou na altura Filipe Melo, "não poderia fazer o filme em Portugal. É uma história profundamente americana, mesmo tendo uma temática universal, mas há uma característica na história que faz que este enredo só faça sentido nos EUA e só isso é um spoiler". Mesmo sem spoiler é possível dizer que este é um filme herdeiro do cinema clássico americano, ao estilo dos road movies.

O filme teve estreia nacional no festival IndieLisboa e desde então tem feito o percurso dos festivais nacionais e internacionais, tendo sido distinguido com o Prémio Sophia, da Academia Portuguesa de Cinema, para melhor curta-metragem (edição de 2019), o Prémio Onofre de melhor curta-metragem no Festival de Cinema Ibérico de Badajoz e uma menção especial do júri do prémio da Amnistia Internacional do Festival Corto Dorico em Itália, entre outras distinções. No passado sábado, teve estreia na televisão nacional no programa Cinemax da RTP2.

Para ver Sleepwalk ​​​​​​: