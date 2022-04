Nas vezes em que se sente uma ligeira lassidão no andamento de A Chiara, o rosto pétreo de Swamy Rotolo, e a postura inquieta daquele corpo, relembram-nos que vale a pena seguir a sua pesquisa aprofundada sobre o perfil criminoso do pai.

Jonas Carpignano é dos poucos cineastas contemporâneos a quem se pode associar a herança do neorrealismo italiano. Essa evidência deve-se à trilogia agora consumada com A Chiara, depois de Mediterrânea (2015) e A Ciambra (2017). Filmes rodados numa zona muito pobre da região da Calábria, Gioia Tauro, cujas camadas do esconso tecido social o realizador italo-americano tem incorporado com metodologia mais ou menos segura: se Mediterrânea apontava a lente aos refugiados vindos do norte de África e A Ciambra (produzido por Scorsese) colhia um retrato vívido da comunidade cigana, o novo A Chiara volta-se para a organização criminosa local, "Ndrangheta, especificamente o modo como esta interfere nos laços de uma família, e daí extrai o seu filme mais composto até à data. Quer dizer, chega-se a esta última longa-metragem com a sensação de que Carpignano apurou um ponto de vista e encontrou uma linguagem mais resoluta num ambiente não domesticável.

É certo que para se entrar no mundo de A Chiara não é absolutamente necessário ter visto os dois filmes anteriores, mas tal como o bairro das Fontaínhas será sempre indissociável de Pedro Costa ou a Reboleira do luso-suíço Basil da Cunha, importa ter presente que Gioia Tauro é o microcosmo de Carpignano e a informalidade da câmara corresponde a um vínculo para lá do plano da ficção.